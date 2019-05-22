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“عمليات الكرامة”: “سلامة” منحاز للإخوان ولا يوجد حرب أهلية في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال رئيس المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن المبعوث الأممي غسان سلامة انحاز في إحاطته لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف المحجوب ، في تصريحات صحفية له ، أن  “قوات الجيش موجودة في الجنوب الليبي وتنظيم داعش ليس وليد اليوم”.

وأكمل ،  أن “كل قبائل المنطقة الغربية تدعم الجيش، والحديث عن حرب أهلية غير حقيقي” ، مضيفا  أن تجاهل المبعوث الأممي للحديث عن كل تلك المخالفات المرتكبة من حكومة الوفاق يعد تحيزا واضحا وغريبا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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