“عمليات الكرامة”: “سلامة” منحاز للإخوان ولا يوجد حرب أهلية في ليبيا

قال رئيس المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن المبعوث الأممي غسان سلامة انحاز في إحاطته لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف المحجوب ، في تصريحات صحفية له ، أن “قوات الجيش موجودة في الجنوب الليبي وتنظيم داعش ليس وليد اليوم”.

وأكمل ، أن “كل قبائل المنطقة الغربية تدعم الجيش، والحديث عن حرب أهلية غير حقيقي” ، مضيفا أن تجاهل المبعوث الأممي للحديث عن كل تلك المخالفات المرتكبة من حكومة الوفاق يعد تحيزا واضحا وغريبا.

