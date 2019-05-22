اخبار ليبيا الان

المجربي: داعش عادت الى ليبيا بعد الهجوم على طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير المهدي صالح المجربي، إن  ماوصفه  بالاعتداء على العاصمة طرابلس ترك فراغًا أمنيًا سمح بعودة تنظيم داعش بعد طرده من مدينة سرت ومدن ليبية.

وأكد المجربي -في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا- أن منطقة الجنوب في ليبيا تعرضت أخيرًا لسلسلة من الاعتداءات الإرهابية من قبل تنظيم  داعش  في مدن سبها وغدوة وزلة وغيرها.

وأضاف  المجربي أن حكومة الوفاق الوطني تؤمن بأن أمام مجلس الأمن اليوم مسؤولية تاريخية في تصحيح مسار البوصلة وإعادة الأمور إلى نصابها، وبات مطالبًا أكثر من أي وقت مضى بتجاوز التعبير عن القلق، والاضطلاع بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لقراراته السابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك