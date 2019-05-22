المانيا : ندعم حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا

أعلنت ألمانيا دعمها بشكل كامل “قرارًا أمميًا قويًا ” يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بليبيا التي تشهد منذ نحو شهرين معارك مسلحة في العاصمة طرابلس بين قوات حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا، وقوات خليفة حفتر المتمركزة شرقي البلاد .

وقال سفير المانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، إن بلاده “تدعم بشكل كامل قرارا قويا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، واستئناف العملية السياسية”.

كما أعرب عن تأييد بلاده “للتنفيذ الصارم لحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا” في ظل اتهام متبادل لأطراف النزاع بالتزود بالسلاح من دول أخرى لا سيما أن ليبيا واقعة تحت حظر توريد الأسلحة إليها، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي صدر قبل تسعة أعوام.

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