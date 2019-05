التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري” اليوم الأربعاء، رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل عام وزارة الصحة “محمد عيسى”.

وناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه وزارة الصحة وسبل تذليلها، ودعم مجهوداتها في علاج الجرحى وتوفير المستلزمات والمعدات والأدوية والإمداد الطبي للمستشفيات لتقديم الخدمات للمواطنين، خاصة في مناطق الاشتباكات .

