استمرار توزيع السيولة النقدية علي المصارف التجارية

أكد مدير ادارة الرقابة علي النقد بمصرف ليبيا المركزي مختار الطويل للاقتصادية استمرار توزيع مخصصات السيولة النقدية علي كافة المصارف التجارية بنفس المعدلات السابقة .

وقال رغم العراقيل التي تعانيها المصارف نتيجة إقفال الكثير من الفروع بسبب الحرب فأن المصارف التجارية سارعت بالتعاون مع المصرف المركزي الي تقديم الخدمات للأخوة النازحين من خلال شبابيك مصرفية فتحت في الكثير من الفروع .

واضاف تم توزيع اكثر من 190 مليون دينار سيولة نقدية على فروع خمسة مصارف في العاصمة طرابلس خلال شهر مايو الحالي .

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