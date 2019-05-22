الخارجية المصرية تكشف سبب دعم المشير حفتر وتعلق على “تدخل تركيا”

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن وجود مساع للتوصل إلى اتفاق سياسي لمعالجة الأزمة الراهنة في ليبيا رغم العراقيل الموجودة حاليا.

وشدد شكري في كلمة له خلال إفطار جماعي نظمته الخارجية المصرية لكبار الكتاب والإعلاميين، على متابعة مصر لتأثير تحركات القوى الإرهابية لا سيما عبر حدود البلاد الغربية وعلى وجه التحديد تلك التي تتم من سوريا إلى ليبيا وارتباطها بالقوى النظيرة لها في الساحل والصحراء وكينيا.

وأوضح الوزير أن هذه التحركات تمثل خطرا على جميع الأفارقة وهو ما يؤكد صحة الرؤية المصرية الشاملة للتعامل مع الإرهاب والحيلولة دون استخدامه لأغراض الحصول على مكاسب سياسية لأن هذا يعني مصادرة وإقصاء إرادة الشعوب.

وتطرق شكري إلى عمل مصر في إطار المبادئ المتسقة لتعامل الشرعية الدولية مع ليبيا والتواصل مع كافة القوى فيها وهو الأمر الذي لا يمنع الإعلان عن دعم المؤسسة الوطنية في ليبيا ومنها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي تعامل معه الجانب المصري لتوحيد المؤسسة العسكرية مع المطالبة برفع حظر توريد السلاح عن هذا الجيش النظامي الملتزم بالقواعد العسكرية إذ لم يتعرض جيش مثله لهذه العقوبات من قبل.

وفي معرض رده على سؤال بشأن تدخل تركيا كلاعب أساسي في الأزمة الليبية من خلال جماعات مسلحة قال إن محاولات المساس بالأمن القومي العربي مرفوضة ولا بد من التصدي لها لأن العلاقات الإقليمية والدولية يجب أن تبنى على الاحترام والمصالح المشتركة وهو ما يحتم تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة كل ذلك في ظل قدرة مصرية للعمل على استقرار كافة دول الإقليم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية