الصين : يجب التمسك بالتسوية السياسية فيما يتعلق بالملف الليبي

ليبيا – دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوى إلى التمسك بالتسوية السياسية للملف الليبي.

شيوي قال في كلمة أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء بحسب صحيفة “اليوم السابع” إن هناك حاجة إلى التمسك بالحل السياسى، مؤكداً على أن قضية ليبيا يجب حلها من خلال الوسائل السياسية.

وأعرب عن أمله بأن تضع أطراف الصراع في ليبيا مصالح البلاد وشعبها في المقام الأول وتستجيب لنداءات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتخفف من حدة التوتر وتعود إلى طريق التسوية من خلال الحوار والتشاور السلميين، مشدداّ على ضرورة حماية سلامة وأمن المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.

وتابع مضيفاً:”أنه يجب على المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ويجب على الدول المؤثرة أن تدفع كافة الأطراف إلى حل خلافاتها، وتساعد على بناء الثقة وتقدم المساعدة البناءة لكافة الأطراف لتحقيق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي”.

كما شدد المبعوث الصيني على أن بلاده تدعم تعزيز عملية التسوية السياسية في ليبيا تحت قيادة الأمم المتحدة، وتدعم المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص لليبيا كما تدعم الصين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى في لعب دور نشط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية