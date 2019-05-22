حقيقة وفاة اللواء فوزي المنصوري متأثراً بإصابته في محور عين زارة – صور

تداول نشطاء وصفحات على مواقع التواصل الاحتماعي ووسائل اعلام مختلفة موالية لحكومة الوفاق الوطني تشير إلى وفاة اللواء فوزي المنصوري آمر محور عين زارة التابع للجيش الوطني.

وبحسب رصد لصحيفة المرصد الليبية فإن حقيقة الصور المتداولة بشأن وفاة اللواء فوزي المنصوري متأثراً بإصابة تعرض لها في محور عين زارة، صور قديمة لعملية جراحية في أحد مشافي القاهرة في 21 يوليو 2011 وكان قد نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

ونشر اللواء فوزي المنصوري في صفحته الرسمية رداً مقتضباً على الانباء المتداولة قائلاً ” بالنسبة للفيس يأخذوا راحتهم، أما في الميدان لا والف لا بإذن الله”.

وعادة ما يشهد محور عين زارة، المدخل الجنوبي للعاصمة، وبشكل يومي اشتباكات عنيفة بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث يعد المحور من أشد المحاور اشتعالاً وقرباً من قلب العاصمة طرابلس ويبعد عنها 15 كم.

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