منظمة حقوقية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف إطلاق النار في طرابلس

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس الأمن الدولي، بسرعة التدخل لوقف إطلاق النار وأعمال العنف والمواجهات المسلحة التي تشهدها مناطق غرب وجنوب غرب طرابلس، وضمان حماية المدنيين.

ودعت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية اتجاه ضمان حماية وسلامة السكان المدنيين وذلك بموجب مسؤولية الحماية، وذلك استناد إلى مبدأ الحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسانية، مؤكدة على أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية للنازحين والمشردين داخليًا مأساوية، جراء استمرار القتال والأعمال العدائية بطرابلس، وعلى إثر تأخر تقديم المساعدات الانسانية العاجلة، وتوسّع أعمال العنف والاشتباكات المسلّحة، خاصةً مع الارتفاع المستمر لإعداد النازحين من مناطق النزاع المسلح مع احتدام النزاع.

وحذرت اللجنة، من مغبة وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا، إزاء استمرار أعمال العنف والمواجهات المسلحة، لما لها من آثار كارثية وتداعيات جد خطيرة على أمن وسلامة وحياة المدنيين بمناطق النزاع، وكذلك على الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين بمناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة.

كما حذرت اللجنة، من جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا لخطر التقسيم، معبرة عن خشيتها من اغتنام الجماعات والتنظيمات الإرهابية حالة استمرار القتال والعنف القائم بطرابلس لتنفيذ هجمات وأعمال إرهابية، تربك المشهد وتعمق الأزمة الإنسانية والسياسية.

وجددت اللجنة، تأكيدها على أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة تسهم في انتعاش الإرهاب من جديد، وهي البيئة التي تنشء بها هذه التنظيمات الارهابية وتترعرع وتنشط فيها، وتستثمرها لتقوية شوكتها وتوسع مناطق سيطرتها وتصاعد جرائمها، وكما تسهم أعمال العنف والمواجهات المسلحة بطرابلس إلى تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في ليبيا، داعية جميع الوسائل الإعلامية بضرورة العمل علي مناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والترويج للإرهاب والتطرف وتحريض علية وخطاب التحريض على الكراهية والامتناع عن التحريض بمختلف أساليبه وأشكاله وصوره، وعدم الانجرار والتورط في التحشيد والتجييش الإعلامي، الذي سبب ولازال يتسبب في تداعيات ضحيتها الليبيين في كل ربوع الوطن وعمقت حالة التشظي والانقسام الاجتماعي والسياسي وعرقلة جهود المصالحة الوطنية وإحلال السلام واستعادة الاستقرار في ليبيا.

كما أكدت اللجنة في ختام بيانها، على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.

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