أعلن جهاز النهر الصناعي أنه يتوقع وصول المياه إلى العاصمة طرابلس مع نهاية اليوم الأربعاء.

وكان الجهاز قد أعلن عن اقتحام مجموعة مسلحة وإجبار العاملين على عدم مواصلة عملهم مما أدى إلى انقطاع المياه عن العاصمة طرابلس وعدد من المدن في المنطقة الغربية.

