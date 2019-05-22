رئيس شركة سرت يزور حقلي الاستقلال والحطيبة ويشيد بأداء العاملين

زار رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ناجي أحفاف، حقلي الاستقلال والحطيبة لمتابعة سير العمليات والاحتياجات المختلفة ومستوى الخدمات المتنوعة بالحقول النفطية.

ووجه أحفاف، بضرورة العناية بمستوى خدمات الترفيه في الحقول ومنحها الأولوية وتوفير كل السبل التي تسهم في تحقيق المناخ المناسب الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى البذل والعطاء، بحسب بيان نشرته الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشاد رئيس لجنة الإدارة، خلال لقائه بمراقب الحقلين وعدد من العاملين، بأداء العاملين المتميز والمهنية والتزامهم بواجبهم تجاه الوطن والمؤسسة التي يعملون فيها رغم المعوقات والظروف الصعبة وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتأدية العمل.

وقال البيان إن العاملين بالحقلين أبدوا رضاهم عن تحسن مستوى الخدمات والمتابعة وخاصة فيما يتعلق بخدمات التموين بصالة الطعام ومستوى الوجبات المقدمة.

جانب من زيارة رئيس شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط لحقلي الاستقلال والحطيبة (صفحة الشركة عبر فيسبوك)

جانب من زيارة رئيس شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط لحقلي الاستقلال والحطيبة (صفحة الشركة عبر فيسبوك)

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