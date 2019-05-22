امغيب: بأي مكيال تكيلون وعن أي حل سياسي تتحدثون؟

وصف عضو مجلس النواب سعيد امغيب، تحرك الجيش لتحرير العاصمة طرابلس في هذا الوقت بالتحديد بأنه “عمل وطني بامتياز كان لابد منه”.

وقال امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أستغرب من بعض الساسة وبعض المثقفين قولهم إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قد استعجلت في التحرك لتحرير طرابلس وأن الأزمة الليبية كانت على وشك الحل بانعقاد مؤتمر غدامس الجامع وأنه كان بالإمكان تجنيب طرابلس والأبرياء فيها ويلات الحرب !!؟؟ لذا وجب التوضيح ووضع النقاط على الحروف. إن تحرير طرابلس كان ضرورة لابد منها وعملية جراحية لا يمكن تأجيلها ، فلا يخفى على أحد أن طرابلس عاصمة كل الليبيين مغتصبة من قبل مجموعات متعددة التوجهات والانتمائات، عقائدية وجهوية ومناطقية وعرقية وشخصية إن جاز التعبير، فكان لذلك أثر سيئ القى بظلاله على كامل المشهد السياسي الليبي فكان من المستحيل الوصول إلى حل سياسي توافقي قد يهدد بقاء هذه المجموعات في السلطة أو يحرم بعضها الآخر من سيطرته على المصرف المركزي أو تحكمه في مفاصل الدولة،، فكان دعم هذه المجموعات للإرهابيين في بنغازي بجرافات الموت والأموال الليبية التي استخدمت في تقتيل وتحريض الشباب الليبي على الفتنة والانقسام مستخدمين الدين كوسيلة للوصول إلى هدفهم فأتت الجرافات محملة بالأسلحة والشباب المغرر بهم لقصف بنغازي ومحاربة أهلها والتضييق عليهم حتي اصبحت بنغازي محصورة في شارع أو شارعين يخاف أهلها من الخروج حتى للمستشفيات بينما كانت طرابلس تنعم بالأمن والاسترخاء في مقاهي البريوش والارقيلة حينها لم نسمع من السياسيين في طرابلس من يطالب بسحب أبناء طرابلس من الحرب في بنغازي أو إيقاف تزويد الإرهابيين فيها بالأموال والأسلحة والذخائر والجنود وكل أنواع الدعم. لم نسمع حينها من يطالب بتوزيع عادل للثروة أو المشاركة في السلطة بل كانت المنح الدراسية والعلاجية مقتصرة فقط على المتنفذين في طرابلس ومن حولها، فبأي مكيال تكيلون وعن أي حل سياسي تتحدثون، أم أنكم صدقتم غسان سلامة ومؤتمره الغامض، الذي كنتم تعلمون جميعا أنه لن يأتي بجديد إلا بمزيد من التشظي والانقسام وهدم قواعد جيش وطني بناه القائد العام المشير حفتر وظباطه بدمائهم وجهدهم، هل كنتم تتوقعون أن يسمح الشعب بضياع تضحيات ابناؤه !!؟؟ إن الحرب في طرابلس ليست من أجل أن يصل الجيش إلى السلطة فلو كان ذلك كذلك لوافق المشير حفتر على عرض تقاسم السلطة أو تقسيم ليبيا عندما عرض عليه ذلك. لكن الرجل للأمانة وهذه شهادة مني للتاريخ القى بها المولى عز وجل أن المشير حفتر لا يسعى إلا لتحرير الوطن وتخليصه من قبضة الإرهاب والمليشيات وإعادة هيبة وسيادة المواطن وبناء دولة حديثة ينعم أهلها بما من الله عليهم من ثروات وقد سمعت منه ذلك أكثر من مرة، فدعكم من الأوهام والتشويش على الناس وقولوا لهم الحقيقة. قولوا لهم أن حرب طرابلس هي واجب وطني على الجميع المشاركة فيه لكي تتخلص البلاد من هيمنة وسيطرة مليشيات انتهازية ونصل بعدها إلى بناء دولة ليبيا الجديدة ليبيا الدولة المدنية المستقرة التي تمنح فيها الحقوق لكل شعبها ولا تقتصر فقط على مدينة معينة. قولوا لهم أن للحرية ثمن وللوطن حق علينا. قولوا لهم أن الجيش ليس جيش حفتر إنما هو جيش كل الليبيين وأن مهمته بعد تحرير طرابلس هي تأمين وحماية الحدود. قولوا لهم أن الجيش ليس للإرهاب إنما للحماية منه. قولوا لهم أن القادم أفضل وأن ليبيا ستنتصر بجيشها قريبا جداً”، بحسب تعبيره.

بكل صدق وامانة ، إن تحرك الجيش لتحرير العاصمة طرابلس في هذا الوقت بالتحديد عمل وطني بإمتياز كان لابد منه .أستغرب من… Posted by ‎سعيد امغيب‎ on Wednesday, May 22, 2019

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