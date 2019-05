مدير الإدارة العامة للدعم المركزي يتفقد مكتب حراسة الأهداف الحيوية

شدد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد محمد فتح الله على ضرورة تشديد الحماية والحراسة على الأهداف الحيوية باعتبارها مرافق هامة تمس أمن الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير الإدارة العامة للدعم المركزي لمكتب حراسة الأهداف الحوية التابع للإدارة اليوم الأربعاء.

وكما قام عميد فتح الله خلال هذه الزيارة بالوقوف على سير العمل داخل المكتب ، مشدد على ضرورة الضبط والربط بين جميع منتسبيه، مؤكد بأن هذا المكتب يعتبر من المكاتب المهمة بالإدارة والمهام المكلف بها في حماية وحراسة الأهداف الحيوية الهامة بالعاصمة طرابلس.

