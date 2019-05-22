«أمن شحات» تضبط تشكيلاً عصابيًا لسرقة السيارات

أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الأربعاء، ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات، مؤكدة إحالتهم لقسم البحث الجنائي المرج للاختصاص.

وقالت «أمن شحات»، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة السيارات في مدن مجاورة، مؤكدة أن المتهمين اعترفوا بتنفيذ سبع عمليات سرقة لسيارات من مختلف الأنواع بالمرج.

كما اعترفوا بأن «السيارات المسروقة تنقل إلى مدينة شحات لغرض البيع»، بحسب البيان.

من جانبه، طالب مرور شحات من أصحاب سيارات الشحن والجر بعدم نقل أي مركبة إلا بعد التأكد من وجود إذن في الشحن.

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