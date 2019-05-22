حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (22 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس متقلبًا اليوم على مناطق شرق وجنوب ليبيا مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرًا إلى تأثر مناطق الشمال الغربي بأجواء معتدلة.

رأس إجدير حتى رأس لانوف – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر اليوم الأربعاء، على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20- 25 درجة مئوية تصل اليوم إلى 28 درجة مئوية على أبونجيم .

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتشمل يوم الغد أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الدواخل، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30- 37 درجة مئوية وتكون بين 41-46 درجة مئوية على إجدابيا – جالو والجغبوب وتسجل انخفاضًا مساء اليوم على أغلب المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على أغلب المناطق مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على أقصى مناطق الجنوب الغربي، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض مناطق مثيرة للأتربة والرمال.

وتكون جنوبية غربية على أقصى مناطق الجنوب تتحول يوم الغد إلى شمالية وشمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37- 42 درجة مئوية ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41- 45 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 16 21 احتمال سقوط أمطار متفرقة 15 23 صافية الى قليلة السحب صبراتة 16 23 احتمال سقوط أمطار متفرقة 14 24 صافية الى قليلة السحب الزاوية 15 22 احتمال سقوط أمطار متفرقة 14 24 صافية الى قليلة السحب طرابلس 16 23 احتمال سقوط أمطار متفرقة 14 23 صافية الى قليلة السحب العزيزية 14 26 مغطاة جزئياً تتكاثر أحياناً 13 28 صافية الى قليلة السحب الخمس 16 21 احتمال سقوط أمطار متفرقة 14 23 صافية الى قليلة السحب مصراتة 17 22 احتمال سقوط أمطار متفرقة 15 23 صافية الى قليلة السحب سرت 18 23 احتمال سقوط أمطار متفرقة 16 23 صافية الى قليلة السحب نالوت 12 22 احتمال سقوط أمطار متفرقة 13 25 صافية الى قليلة السحب يفرن 12 25 احتمال سقوط أمطار متفرقة 11 25 صافية الى قليلة السحب الزنتان 16 25 احتمال سقوط أمطار متفرقة 17 27 صافية الى قليلة السحب غريان 12 25 احتمال سقوط أمطار متفرقة 12 25 صافية الى قليلة السحب ترهونة 12 25 احتمال سقوط أمطار متفرقة 11 25 صافية الى قليلة السحب بني وليد 14 28 احتمال سقوط أمطار متفرقة 12 29 صافية الى قليلة السحب مزده 15 26 احتمال سقوط أمطار متفرقة 16 27 صافية الى قليلة السحب ابونجيم 18 28 احتمال سقوط أمطار متفرقة 19 30 صافية الى قليلة السحب القريات 14 28 احتمال سقوط أمطار متفرقة 13 29 صافية الى قليلة السحب هون 17 33 احتمال سقوط أمطار متفرقة 16 33 صافية الى قليلة السحب غدامس 19 32 احتمال سقوط أمطار متفرقة 19 32 صافية الى قليلة السحب أوبارى 23 39 احتمال سقوط أمطار متفرقة 21 36 صافية الى قليلة السحب سبها 22 38 احتمال سقوط أمطار متفرقة 22 35 صافية الى قليلة السحب مرزق 25 39 احتمال سقوط أمطار متفرقة 22 38 صافية الى قليلة السحب القطرون 27 41 احتمال سقوط أمطار متفرقة 24 39 مغطاة جزئياً تتكاثر أحياناً غات 28 41 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 26 38 قليلة السحب تتكاثر أحياناً رأس لأنوف 19 25 احتمال سقوط أمطار متفرقة 18 23 احتمال سقوط امطار متفرقة البريقة 20 33 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 18 24 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً اجدابيا 23 42 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 17 35 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً بنغازي 20 36 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 18 27 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً المرج 19 34 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 16 26 احتمال سقوط امطار متفرقة البيضاء 18 33 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 12 25 احتمال سقوط أمطار متفرقة شحات 17 29 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 12 22 احتمال سقوط أمطار متفرقة درنة 19 27 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 18 24 احتمال سقوط أمطار متفرقة طبرق 19 26 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 18 24 احتمال سقوط أمطار متفرقة جالو 25 46 السماء صافية الى قليلة السحب 22 44 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً الجغبوب 25 44 السماء صافية الى قليلة السحب 22 44 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً السرير 27 45 السماء صافية 27 45 صافية الى قليلة السحب تازربو 26 44 السماء صافية 23 42 صافية الى قليلة السحب الكفرة 24 42 السماء صافية 24 43 السماء صافية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء. (المركز الوطني للأرصاد)

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس. (المركز الوطني للأرصاد)

درجات الحرارة المتوقعة بعد غد الجمعة. (المركز الوطني للأرصاد)

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