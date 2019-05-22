السراج يبحث مع الرئيس التونسي مستجدات الملف الليبي

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وجرى للسراج، استقبالا رسميا في مطار قرطاج الدولي حيث عزف النشيدين الليبي والتونسي كما استعرض سيادته طابور الشرف، وأنتقل السراج إثر انتهاء مراسم الاستقبال إلى القصر الرئاسي بضاحية قرطاج حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تناولت مستجدات الوضع في ليبيا، وتداعيات الاعتداء التي تتعرض له العاصمة طرابلس منذ 4 ابريل الماضي، وعدد من ملفات التعاون المشترك.

ورحب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بزيارة السراج إلى تونس، معبرا عن عمق العلاقات بين الشعبين في تونس وليبيا، وأعرب عن قلقه العميق إزاء الهجوم المستمر بالقرب من طرابلس، وأكد الرئيس التونسي على ضرورة العودة لمسار الحل السياسي، وأن لا حل عسكري للصراع في ليبيا، وأشار إلى ان تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها نهاية القتال بأسرع ما يمكن، كما انها تسخر جهودها لتحقيق ذلك.

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