عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، صباح اليوم اجتماعاً مع عدد من الوزراء يمثلون الوزارات الخدمية وهي”الصحة،التعليم، المالية، الاقتصاد، الحكم المحلي، المواصلات”ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لبحث سير عمل الوزارات، والجهود المبذولة لاحتواء الأزمة التي تعيشها طرابلس.

واستعرض وزير التعليم نائب رئيس لجنة الطوارئ نتائج الجهود المبذولة لتوفير الخدمات للنازحين من خلال المبالغ المخصصة للبلديات.

وناقش المجتمعون آليات تنفيذ الترتيبات المالية للسنة الحالية، وكيفية التغلب على أزمة الكهرباء في المنطقة الجنوبية الناتج عن إصابة أبراج نقل الطاقة، والتنسيق لتشغيل محطة أوباري لسد العجز في طرح الأحمال الذي تعاني منه المنطقة، وتأكيد وزير المواصلات على استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطارات الجنوب.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة الإجراءات التي تضمن البدء في استكمال العام الدراسي وما تم اتخاذه لحل مشكلة الطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات.

بدوره أكد وزير الاقتصاد وجود مخزون استراتيجي للسلع الأساسية مع وجود ارتفاع طفيف في أسعار الخضروات التي تأثرت بسبب الاشتباكات في جنوب طرابلس.

The post وزراء “الوفاق” يناقشون أزمات طرابلس بسبب الاشتباكات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية