كاشفًا كذب الإخوان بشأن قطع المياه.. حنيش يُحرج الرئاسي وباشاغا مع سكان طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد أبوالقاسم حنيش شقيق المبروك حنيش المعتقل لدى قوة الردع بطرابلس في تسجيل فيديو من داخل مقر محطة الشويرف للنهر الصناعي لأهالي طرابلس بأن قبوله إعادة ضخ المياه تمت بناءً على تواصله مع المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه على رأسهم عميد بلدية طرابلس الكبري عبدالرؤوف بيت المال وسماحهم لشقيقه بالتحدث معه هاتفياً .

وأوضح أبوالقاسم بأن مطلبه هو الإفراج عن شقيقه وبأنهم اعتصموا سلمياً داخل المقر دون سلاح لهذا السبب ولعدم وفاء الجهات المعنية في طرابلس بوعودها واتفاقاتها بشأن إطلاق سراح المقدم المبروك .

شدد حنيش أيضاً على عدم تبعيتهم عسكرياً لغير القوة التي كان يقودها المقدم المبروك نافياً بذلك تبعيتهم للقيادة العامة وبالتالي عدم صحة كل البيانات التي قدمها المجلس الرئاسي ووزير داخليته فتحي باشاغا ومجلس الدولة للرأي العام المحلي وللعالم من خلال مبعوثهم في مجلس الأمن المهدي المجربي بل ويؤكد بأنهم كانوا يتواصلون معه من طرابلس ويعرفون تمام المعرفة الأسباب التي دفعته للإغلاق ومنها عدم التزامهم بعهودهم له .

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بقيادة فتحي على باشاغا قد أصدرت بياناً زعمت فيه تورط الجيش في إغلاق المنظومة مستجدية مجلس الأمن الذي كان يستعد لعقد جلسة خاصة حول ليبيا الثلاثاء بتوثيق ماحدث كجريمة حرب قبل أن تسحب البيان، وتستبدله بآخر حذفت منه اتهامها للجيش دون إيضاح واكتفت بإدانة حنيش وتحميله المسؤولية .

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