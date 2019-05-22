صالح والحويج يبحثان المستجدات في ليبيا

العنوان_طبرق

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج بمقر إقامته بالقبة، لمناقشة آخر مستجدات الموقف الدولي لملف العاصمة طرابلس، ووضع البعثة الأممية في ليبيا في التعامل مع الملف الليبي.

وأكد صالح، أن الحل في ليبيا هو بيد الليبيين ولا يمكن فرض حلول مستوردة من الخارج، كما شدد خلال هذه المرحلة على ضرورة تقيد كافة أجهزة الدولة المعنية في التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي عند التعامل مع الجهات الأجنبية سواء دول أو منظمات دولية.

كما أكد الطرفان أن الهدف من عملية طرابلس هو إعادة الدولة وإنهاء حالة فوضى السلاح والعودة إلى الإعلان الدستوري وعودة الشرعية.

كما أعرب الحويج، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب على اهتمامه المتواصل بعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مؤكدا على أن الوزارة مستمرة في القيام بمهامها المنوطة بها وأنها تستمد شرعيتها من مجلس النواب.

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