أكدت الرئاسة الفرنسية أن القائد العام للجيش خليفة حفتر أكد للرئيس الفرنسي ماكرون أنه لا هو ولا جيشه يستفيد ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، خلال بيان لها اليوم الأربعاء عقب انتهاء لقاء بين ماكرون وحفتر، أن قائد الجيش الليبي أبلغ الرئيس الفرنسي أنه سيكون مستعدا لنقاش سياسي شامل عندما تكون الظروف مواتية لوقف إطلاق النار.

