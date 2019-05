“السراج” يحدد شرطين للموافقة على وقف إطلاق النار

التقى رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج ظهر اليوم الأربعاء على هامش زيارته إلى تونس بعدد من سفراء الدول العربية والافريقية والغربية.

وأكد السراج أن حكومة الوفاق كانت ملتزمة طوال الوقت بالمسار الديموقراطي

وأكمل أن حكومة الوفاق طالبت مجلس الامن بإرسال لجنة تقصي حقائق.

وأضاف أن الدعوة لوقف اطلاق النار يجب أن تقترن بعودة “الجيش” من حيث أتت. واكد بأن الحرب ستنتهي وسيعود الليبيون إلى طاولة الحوار، مطالبا بالإعداد لعملية سياسية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي افرزتها الحرب، والبحث عن آلية للحوار تشمل كل الليبيين دون اقصاء، وإيجاد ممثلين آخرين للتفاوض، فالعملية السياسية تحتاج إلى أناس يحترمون كلمتهم، ويؤمنون بالديموقراطية والتبادل السلمي للسلطة.

