حفتر لـ ماكرون : المليشيات باتت تغمر حكومة السراج بالكامل ولم يعد يمكن التفاوض معها

ليبيا – أكد القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن شروط وقف إطلاق النار غير متوفرة وبأنه سيكون مستعدا للحوار متى تم الوفاء بهذه الشروط.

وفي تقرير ترجمته المرصد ، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رئاسي فرنسي بعد الاجتماع بين ماكرون وحفتر اليوم الأربعاء في باريس قوله : ” أن انعدام الثقة الذي نراه بين الممثلين الليبيين أقوى اليوم من أي وقت مضى “.

وقال المسؤول : ” عندما تم طرح مسألة وقف إطلاق النار على الطاولة ، كان رد فعل حفتر على ذلك بالتساؤل قائلاً ( التفاوض لأجل وقف إطلاق النار لكن مع من اليوم ) ؟ ”

وأضاف المسؤول الفرنسي : ” حفتر يرى أن حكومة الوفاق بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج تغمرها الميليشيات بالكامل وبالتالي لا يمكن التفاوض مع ممثلي هذه الميليشيات ” .

وقال المسؤول إن ماكرون طلب من حفتر اتخاذ خطوة علنية باتجاه وقف لإطلاق النار ، ورد حفتر بالقول إن الحوار السياسي الشامل ضروري وأنه سيكون جاهزًا لذلك إذا كانت هناك شروط لوقف إطلاق النار.

والتقى ماكرون بالسراج في وقت سابق من هذا الشهر ، ولكن بعد يوم من مقابلته ، طلبت حكومة السراج من 40 شركة أجنبية بما في ذلك شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال تجديد تراخيصها أو تعليق عملياتها.

وقال المسؤول ” ان المشير حفتر قال للرئيس ماكرون ايضا ان الجيش لا يستفيد من عائدات مبيعات النفط التي يؤمنها في شرق البلاد ” في إشارة من حفتر للأموال التي تذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس وتستفيد منها الجماعات المسلحة للإثراء الشخصي حتى باتت تسميها الصحافة العربية والغربية بمصطلح ” مليشيات الفيرزادجي والإعتمادات والمرسيدس ” .

المرصد – متابعات

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