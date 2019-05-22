مسؤول فرنسي: “حفتر” أبلغ الرئيس الفرنسي شروط وقف اطلاق النار في طرابلس

أبلغ القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشروط وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها غير متوفرة حاليا وبأنه سيكون مستعدا للحوار السياسي متى ما تم الوفاء بهذه الشروط.

وفي تقرير لوكالة رويترز نقلته عن مسؤول رئاسي فرنسي بعد الاجتماع بين ماكرون وحفتر اليوم الأربعاء في باريس، ونقلته المرصد الليبية، قوله : ” أن انعدام الثقة الذي نراه بين الممثلين الليبيين أقوى اليوم من أي وقت مضى“.

ولم يكشف المسؤول الفرنسي المزيد من التفاصيل حول الشروط لكنه أشار إلى أنه “عندما تم طرح مسألة وقف إطلاق النار على الطاولة ، كان رد فعل حفتر على ذلك بالتساؤل قائلاً ( التفاوض لأجل وقف إطلاق النار لكن مع من اليوم )؟”.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإجراء مشاورات حولها مع الدول الأعضاء في المجلس حول الحالة في ليبيا.

وأضاف المسؤول الفرنسي: ” حفتر يرى أن حكومة الوفاق بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج تغمرها الميليشيات بالكامل وبالتالي لا يمكن التفاوض مع ممثلي هذه الميليشيات ” .

وقال المسؤول إن ماكرون طلب من حفتر اتخاذ خطوة علنية باتجاه وقف لإطلاق النار ، ورد حفتر بالقول إن الحوار السياسي الشامل ضروري وأنه سيكون جاهزًا لذلك إذا كانت هناك شروط لوقف إطلاق النار.

وقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، إحاطة عن الوضع في ليبيا، والتي طالب فيها المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لمنع انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية.

وقال المسؤول ”ان المشير حفتر قال للرئيس ماكرون ايضا ان الجيش لا يستفيد من عائدات مبيعات النفط التي يؤمنها في شرق البلاد ” في إشارة من حفتر للأموال التي تذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس وتستفيد منها الجماعات المسلحة للإثراء الشخصي حتى باتت تسميها الصحافة العربية والغربية بمصطلح ” مليشيات الفيرزادجي والإعتمادات والمرسيدس” .

وأكدت الرئاسة الفرنسية عقد اجتماع مغلق بعيدا عن الصحافيين بين حفتر وماكرون بعد أكثر من شهر على بدء هجوم قوات الجيش على طرابلس.

والتقى ماكرون بالسراج في وقت سابق من هذا الشهر ، ولكن بعد يوم من مقابلته ، طلبت حكومة السراج من 40 شركة أجنبية بما في ذلك شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال تجديد تراخيصها أو تعليق عملياتها.

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