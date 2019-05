يتوجه رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج إلى الجزائر غدا الخميس.

ويلتقي السراج الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول لحكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي.

وكان السراج قد التقى الرئيس التونسي الباجي السبسي اليوم خلال زيارته في تونس اليوم الأربعاء.

