“ضيافة أمل” أول برنامج تخصصي من نوعه تقدمه فتيات متلازمة الداون.

بنغازي 22 مايو 2019 (وال) – “ضيافة أمل ” برنامج مرئي متخصص بتقديم فنون الطبخ، تقدمه مجموعة من فتيات متلازمة الداون من جمعية المعاقين، في محاولة لتسليط الضوء هذه الفئة، ويعرض البرنامج على قناة ليبيا الفضائية، وقناة ليبيا روحها الوطن.

وقال المشرف العام للبرنامج ونائب رئيس المنتدى العربي للمعاقين على مستوي الوطن العربي بشير الفيتوري – في اتصال لوكالة الأنباء الليبية – بأن فئة المعاقين تمثل نسبة 22% في ليبيا كإعاقات عامة، وكان من الضروري العمل على تسليط الضوء على هذه الفئة بصفة عامة، وبعرض برنامج “ضيافة أمل” لفتيات متلازمة الداون بصفة خاصة، حيث أنهم يمتازون بقدرات ذهنية كبيرة ومهرات عديدة تحتاج للدعم والمتابعة والتشجيع.

الفيتوري لفت إلى أنه من الضروري الإشارة والتأكيد لإظهار قدرات هذه الفئات، والتي تعتبر في التصنيف المجتمعي لا حول لهم ولا قوة، وبأنهم يعانون من انتهاكات عديدة وعدم توفر خدمات التي هي في الأصل حقوق لهم، كحقهم في التعليم والصحة وحقهم في الرياضة.

وتابع المشرف العام للبرنامج، أن الإشكالية تتمثل في مرضي متلازمة الداون، بعدم معرفة التعامل السليم وإيصال ما نريده منهم، فالاهتمام على المستوي المؤسساتي والمستوي الأسري خصوصا بوجود بعض الأسر التي تخجل لكون أحد أفرادها من ذوي متلازمة الداون، مهم جدا بالإضافة لمعرفة كيف نحتويهم وننمو مواهبهم ونزرع فيهم الثقة، هذا سيحدث فارق كبير بنسبة لهم، فالهدف الأساسي من مثل هذه النشاطات أن نتقدم على الدول، حيث أصبح مريض الداون يتحدث عن نفسه وماذا يريد وتغيير المفاهيم العامة، وإعطاءهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم. (وال- بنغازي) ف و / ع ط

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