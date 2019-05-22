ليبيا.. هل وجد ماكرون حلا مع حفتر؟

في النقاش نتحدث عن ليبيا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الليبي المتمركزة في الشرق. لقاء مغلق والكلام قليل إن لم نقل معدوم عن مضمون المباحثات. على عكس ما حصل قبل أسبوعين عندما استقبل ماكرون رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. لماذا هذا الشح في المعلومات عن الزيارة؟ ما هي حظوظ فرنسا لانتشال وقف لإطلاق النار مع أنها متهمة بدعم حفتر؟ ما هي السبل للتوصل إلى حل في ظل انهيار الثقة بين الجانبين واتهام كل طرف للآخر بأنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في أبوظبي؟
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اضحك على صياغة القناة الفرنسية المولة من قطر للخبر على الطريقة الخرفانية فتقول الجيش المتمركز فى الشرق ونسيت تقول ان متمركز فى الغرب من زمان فى الزنتان والوطية كمان وفى الجنوب وفى جنوب طرابلس وفى صبراته وصرمان والعجيلات غرب طرابلس المهم اننا راينا قائدا ليبيا واثق الخطوة يتباهى باللبيين وليس امعة ثرثار كالنساوين مثل السراق وكل كلامه كعادة اخوانه الارهابيين يتنفسون الكذب لدرجة انه ينكر انه يعرف اللواء احمد المسمارى هو عنده زهايمر ولا متعمد الكذب مش المهم المهم انه اثبت انه اتفه مما كنا نتصور ويحتقره الجميع
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