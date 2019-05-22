ليبيا.. هل وجد ماكرون حلا مع حفتر؟

في النقاش نتحدث عن ليبيا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الليبي المتمركزة في الشرق. لقاء مغلق والكلام قليل إن لم نقل معدوم عن مضمون المباحثات. على عكس ما حصل قبل أسبوعين عندما استقبل ماكرون رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. لماذا هذا الشح في المعلومات عن الزيارة؟ ما هي حظوظ فرنسا لانتشال وقف لإطلاق النار مع أنها متهمة بدعم حفتر؟ ما هي السبل للتوصل إلى حل في ظل انهيار الثقة بين الجانبين واتهام كل طرف للآخر بأنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في أبوظبي؟

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