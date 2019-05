“اللجنة الوزارية للنازحين” تجتمع مع البلديات المعنية بالأزمة

اجتمعت اللجنة الوزارية للنازحين التابعة لحكومة الوفاق اليوم الأربعاء مع عمداء البلديات المعنية بأزمة النزوح “طرابلس المركز، تاجوراء، أبوسليم، سوق الجمعة، حي الأندلس، جنزور، عين زارة” لبحث آلية تبادل البيانات لمنع الازدواجية في تسجيل النازحين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة كيفية مساعدة النازحين ومواجهة الظروف الحالية، بالإضافة إلى تهيئة أماكن لائقة بديلة للسكن للنازحين بمراكز الإيواء.

