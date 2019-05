كشف محمد البوعيشي، آمر قوة عمليات الردع الوسطى، التابعة للجيش ، عن مقتل 52 عنصرا في صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق خلال اليومين الماضيين.

وأضاف البوعيشي، في تصريحات صحفية له، إن قوات الجيش تمكنت من مقتل ٥٢ عنصرا من قوات حكومة الوفاق.

وأكمل البوعيشي، أن قوات الجيش دبرت دبابة وآلية في محوري “عين زارة” و”تاجوراء” خلال اليومين الماضيين.

