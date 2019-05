أعلنت شركة السهم استمرار العمل على مشروع النقل العام الذي أعلنت عنه في مارس الماضي في العاصمة طرابلس كمرحلة أولى.

وأوضحت إدارة الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” استمرار عملية التصنيع والطلاء للدفعة الأولى من الحافلات في البلد المصنع الصين حسب العقد المبرم مع شركة “كينغ لونغ” التي تتضمن 37 حافلة من إجمالي 140 حافلة متعاقدا عليها متوقعة وصول الحافلات في يوليو المقبل.

