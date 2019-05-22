ضبط كبدة أغنام محظورة الاستيراد بميناء الخمس

قال مدير المكتب الإعلامي في مصلحة الجمارك فهمي الماقوري، الأربعاء، إن أعضاء الجمارك في ميناء الخمس ضبطوا اليوم شحنة كبدة أغنام مجمدة محظورة الاستيراد.

وأوضح الماقوري في تصريح خاص لـ”218″، أن الشحنة المضبوطة مستوردة من الهند ضمن شحنة لحوم مجمدة، مبينا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استيراد لحوم من البلد الآسيوي.

وأضاف الماقوري أن أعضاء الجمارك طلبوا مستند الموافقة من الصحة الحيوانية حول ما إذا كانت ليييا تستورد في لحوم من دولة الهند أم لا، إلا أن التاجر لم يعود للشحنة الخاصة به فيما كانت الكبدة ستهرّب ضمن شحنة اللحوم المجمدة.

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