مسئول بالرئاسة الفرنسية : هذا رد فعل “حفتر” عندما طلب “ماكرون” وقف إطلاق النار

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسئول بالرئاسة الفرنسية إن قائد الجيش خليفة حفتر أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف.

وقال المسئول بالرئاسة “ما نراه من انعدام للثقة بين الأطراف الليبية أقوى اليوم من أي وقت مضى”.

وأضاف “عندما طُرحت قضية وقف إطلاق النار على الطاولة، كان رد فعل حفتر عليها هو التساؤل ‘نتفاوض مع من لوقف إطلاق النار اليوم؟’”.

ومضى المسئول يقول “هو يرى أن الميليشيات تهيمن على حكومة الوفاق ورئيسها ولا يجدر به التفاوض مع ممثلين عن تلك الميليشيات”.

وأفاد المسئول بأن ماكرون طلب من حفتر القيام بخطوة علنية صوب وقف إطلاق النار وبأن حفتر رد عليه بالقول إن ثمة حاجة لحوار سياسي شامل وإنه مستعد لذلك إذا كانت الظروف مواتية لوقف إطلاق النار.

وذكر المسئول الفرنسي أن حفتر قال أيضا إنه لا هو ولا قواته يستفيدون من مبيعات النفط في شرق البلاد.

