أكد المدير التنفيذي لشركة الكهرباء المكلف ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ، المهندس عياد القنيدي، استقرار الشبكة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأكمل القنيدي، في تصريحات له، أنه “لا يوجد طرح أحمال في الوقت الحالي في أغلب المناطق”.

وأضاف، أن “فرق الصيانة تمكنت من الدخول إلى مواقع الاشتباكات التي سمحوا لهم بدخولها للقيام بأعمال الصيانة لإعادة التيار الكهربائي لبعض المناطق”.

The post ” الكهرباء” : لا يوجد طرح أحمال في الوقت الحالي في أغلب المناطق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية