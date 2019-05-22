حفتر لماكرون : الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار والمليشيات تهيمن على حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

كشف مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أكد اليوم الأربعاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر المسؤول – بحسب رويترز – أن حفتر أبلغ ماكرون خلال اللقاء في قص الإليزيه أنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف.

وأوضح المسؤول في الرئاسة الفرنسية أنه ”عندما طُرحت قضية وقف إطلاق النار على الطاولة، كان رد فعل حفتر عليها هو التساؤل ‘نتفاوض مع من لوقف إطلاق النار اليوم؟‘“.

وتابع المسؤول :”القائد العام للقوات المسلحة يرى أن الميليشيات تهيمن على حكومة الوفاق الوطني وأنه لا يجدر به التفاوض مع ممثلين عن تلك المليشيات”، مشيرًا إلى أن انعدام الثقة بين الأطراف الليبية أقوى اليوم من أي وقت مضى

وذكر المسؤول الفرنسي أن حفتر قال أيضا إنه لا هو ولا قواته يستفيدون من مبيعات النفط في شرق البلاد.

وأفاد المسؤول بأن ماكرون طلب من حفتر القيام بخطوة علنية صوب وقف إطلاق النار وبأن حفتر رد عليه بالقول إن ثمة حاجة لحوار سياسي شامل وإنه مستعد لذلك إذا كانت الظروف مواتية لوقف إطلاق النار.

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