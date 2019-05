في بيان رسمي .. ماكرون أكد لـ”حفتر” ضرورة إجراء الانتخابات تلبية لمطالب الشعب

أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا يكشف عن كواليس لقاء المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش والرئيس الفرنسي ماكرون اليوم الأربعاء.

وقالت الرئاسة ، ” أن اللقاء جاء بعد أسبوع من زيارة الوزير الأول فائز السراج والتي كانت الغاية منها دفع الحوار بين الأطراف الليبية في سياق العملية العسكرية الجارية حالية على مشارف طرابلس”.

وأكمل بيان الرئاسة، أن ” ماكرون طلب من المشير حفتر ضرورة حماية السكان المدنيين والعمل في اتجاه وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات السياسية”.

وأوضح البيان ، أن ” ماكرون أكد على أولويات فرنسا في ليبيا وهي القضاء على المجموعات الإرهابية وتفيكك شبكات التهريب خاصة تلك المنظمة للهجرة السرية وتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا”.

وبالنسبة للمسار السياسي قال ماكرون لحفتر ، أن الرئيس الفرنسي ذكر قائد الجيش بالاتفاقيات والالتزامات الموقعة في كل من فرنسا وايطاليا والإمارات والتي تقضي في اعلان حكومة انتقالية وتوحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات التي يطالب بها الشعب الليبي”.

وذكر البيان ، أن ماكرون شجع حفتر على العمل في هذا الاتجاه كما عبر عن دعمه للجهود الأممية ورغبته في تنسيق أوسع بين الأطراف الأوروبية والأفريقية والدولية.

