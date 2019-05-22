حفتر في اجتماعه مع ماكرون: "نتفاوض مع من لوقف إطلاق النار اليوم؟"‬‬

ما الذي دار في لقاء المشير الليبي خليفة حفتر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ حفتر أبلغ ماكرون حسب مصادر الرئاسة الفرنسية أن “الشروط لم تكتمل” بعد لإقرار وقف لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه سيكون من الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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