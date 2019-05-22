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حفتر في اجتماعه مع ماكرون: "نتفاوض مع من لوقف إطلاق النار اليوم؟"‬‬

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

ما الذي دار في لقاء المشير الليبي خليفة حفتر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ حفتر أبلغ ماكرون حسب مصادر الرئاسة الفرنسية أن “الشروط لم تكتمل” بعد لإقرار وقف لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه سيكون من الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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