السبسي: نريد وقف القتال في ليبيا بأقرب وقت

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الأربعاء، آخر التطورات في المنطقة وليبيا على وجه الخصوص.

وناقش السراج السراج الذي وصل إلى العاصمة تونس في زيارة تستغرق يوما واحدا، مع السبسي الوضع في ليبيا وتداعياته، إضافة لعدد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

بدوره أعرب الرئيس التونسي عن قلقه العميق إزاء العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس، مؤكدا في حديثه للسراج على ضرورة العودة للحل السياسي، وأنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها نهاية القتال بأسرع ما يمكن.

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