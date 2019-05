وزير “خارجية المؤقتة” يبحث ترتيب وزارته من الداخل

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج مع مدراء الإدارات السياسية وبحضور وكيل الوزارة حبيب الميهوب و مدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي.

و ناقش المجتمعون اهمية ترتيب البيت الداخلي للوزارة وتقييم اداء مدراء الإدارات والمكاتب .

وأكد وزير الخارجية ان الوزارة ستقوم بتوفير الامكانيات اللازمة لمدراء الإدارات والمكاتب من اجل القيام بعملهم على الوجه المطلوب كما شدد على ضرورة ان يضطلع السادة المدراء في دورهم في متابعة اخر التطورات الدولية وتأثيرها على ليبيا وعلى ضرورة ان تتاح الفرصة لكافة موظفي الإدارات لأداء أعمالهم و أن يتم تقسيم العمل بينهم .

واضاف ، أن الوضع الحالي التي تمر به البلاد يتطلب تكثيف الجهود من كافة اعضاء الوزارة سواء مدراء او موظفين وانه لن يسمح بعد الأن بغض النظر على الغياب دون مبرر لأي مدير او موظف وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين .

وفي المقابل اصدر تعليماته إلى المدراء بضرورة مكافأة الموظفين المميزين وذلك بتحفيزهم عن طريق اقامة الدورات التدريبية وتأهيلهم ومنحهم فرصة تولي رئاسة الأقسام بالإدارات وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها .

وفي نهاية الاجتماع اكد الجميع على أهمية عقد هذا الاجتماع بصفه دورية لبحث اخر مستجدات الوضع السياسي وتقديم المقترحات اللازمة لكافة الاجهزة المعنية في ليبيا.

