حفتر لماكرون: شروط وقف إطلاق النار لم تكتمل

قالت الرئاسة الفرنسية إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن شروط وقف إطلاق النار حول العاصمة طرابلس لم تكتمل بعد؛ وأن الحرب تستهدف المليشيات والجماعات المتطرفة التي يتوسع نفوذها في العاصمة، معتبرا أن استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة أمر ضروري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الرئيس ماكرون والمشير حفتر في باريس، واستمر لأكثر من ساعة، تم خلاله بحث الأزمة في ليبيا.

من جهته طالب الرئيس الفرنسي بحسب بيان للإيليزيه، طالب المشير حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

كما أعلن الإليزيه أن الدبلوماسية الفرنسية ستكون نشطة في الأسابيع المقبلة لتشجيع التوصل إلى حل عبر حوار مع الأمم المتحدة وإيطاليا والعواصم الأوروبية وواشنطن والجهات الإقليمية.

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