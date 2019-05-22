شكري: هناك مساع لمعالجة الأزمة في ليبيا

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري عن وجود مساع للتوصل إلى اتفاق سياسي ومعالجة الأزمة في ليبيا.

وقال شكري في كلمة خلال إفطار جماعي نظمته الخارجية المصرية، إن بلاده تعمل في إطار المبادئ الموحدة لتعامل الشرعية الدولية مع ليبيا والتواصل مع كافة القوى فيها.

وأكد شكري أن ذلك لا يمنع الإعلان عن دعم المؤسسات الوطنية في ليبيا ومنها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي تعامل معه الجانب المصري في إطار توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار شكري إلى أن مصر تطالب برفع حظر توريد السلاح عن الجيش الليبي النظامي الملتزم بالقواعد العسكرية، مؤكدا أنه لم يتعرض جيش مثله لهذه العقوبات من قبل.

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