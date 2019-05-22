الكويت تدعو للانخراط بشكل جدي للتحضير للانتخابات

دعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إلى ضرورة دعم الدعوات والجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وخفض التصعيد العسكري، وتوفير الضمانات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني الجامع.

وأشار العتيبي في كلمة له أمام مجلس الأمن أمس إلى أن المؤتمر الوطني يعد فرصة تاريخية حقيقية لطي صفحة الماضي، وبداية لمستقبل أفضل، داعيا إلى حث جميع الأطراف الليبية إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه في باريس وباليرمو وأبوظبي، وصولا إلى إجراء انتخابات شفافة وسلمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا