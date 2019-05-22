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بلدية بنغازي تطمئن بشأن الآثار بمستشفى الجمهورية

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المجلس التسييري لبلدية بنغازي أنه وضع الترتيبات التي تحافظ على خصوصية مستشفى الجمهورية، بعد موجة غضب واستنكار في مواقع التواصل قادها ناشطون وإعلاميون ومهتمون بالجانب التاريخي والاجتماعي للمدينة، بعد مشاهد الهدم والإزالة لمرافق المستشفى.

وأوضح المجلس التسييري في سياق حديثه، أن الصيانة تستهدف مرافق المستشفى والأقسام التابعة له، نفايا ما تم تداوله على بعض المواقع التي وصفها بأنها تمارس التشويش على أداء البلدية.

وقالت البلدية بصفحتها في “فيسبوك” إن تعليمات صدرت بعدم المساس بسور بنغازي القديم والملاجئ القديمة، كما سيتم تسييجها لحمايتها.

ومن جهته، نفى رئيس قسم المشروعات في البلدية أسامة الكزة، تكليف القسم ضمن لجنة متابعة المشروع، وأشار أن لجنة الطوارئ هي المعنية بالأمر، وأن تمويل المشروع ليس من البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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