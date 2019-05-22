غرفة عمليات الكرامة: سلامة انحاز لتنظيم الإخوان في إحاطته أمام مجلس الأمن

قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقوات المسلحة إن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، تؤكد سعيه لإيجاد حل لمشكلة تنظيم الإخوان الإرهابي فى ليبيا، بدلا من حل مشكلات الليبيين، مشيرة إلى عدم تطرقه للعصابات الإجرامية التي نهبت ثروات الشعب الليبي.

كما أعربت الغرفة عن رفضها تسمية المبعوث الأممي إلى ليبيا للجيش الوطني الليبي المنبثق من مجلس النواب بـقوات حفتر، وتسميته للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة بأنها قوات عسكرية تتبع حكومة الوفاق.

وأشارت الغرفة إلى أن هدف قوات الجيش الليبي من معركة طرابلس هو تحريرها من العصابات الإجرامية، مؤكدة أن حكومة الوفاق هي مجرد واجهة مدنية لتنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة، ومتهمة المبعوث الأممي بالتحرك للوصول إلى اتفاق سياسي فاشل في غدامس، يمكن العصابات الإجرامية.

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