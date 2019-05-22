المحجوب: نرجح وجود زعيم داعش في ليبيا بعد هزيمته في سوريا والعراق

رجح مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، وجود زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادى، داخل الأراضي الليبية،

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية اليوم، أن التنظيم بعد هزيمته في سوريا والعراق يرجح انتقاله إلى ليبيا؛ كونها ملاذا آمنا له، خاصة بعد بيانه الأخير لأنصاره، وفي ظل نفوذ تنظيم الإخوان والمليشيات الإرهابية.

يشار إلى أن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قد خصصت خمسة وعشرين مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تمكن القوات من القبض على زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي يرجح مراقبون وجوده في أقصى الجنوب الليبى، وتحديدا بمنطقة الهروج، التى تعد إحدى أبرز المناطق التى تهيمن عليها الجماعات المتطرفة، إضافة إلى كونها من المناطق الهشة أمنيا، بسبب موقعها في عمق المناطق الصحراوية الوعرة جنوبي البلاد.

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