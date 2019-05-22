شارع فينيسيا ببنغازي.. من الحرب إلى الموضة

بعد سنوات الحرب في بنغازي، والدمار الذي طال المحال والمباني في شارع فينيسيا أثناء حرب تحرير المدينة من الإرهاب، تعود الحياة للشارع ليصبح مقصدا للعائلات والشباب من مختلف مناطق بنغازي.

وتحول شارع فينيسيا بعد وقت قصير من الإعمار والاهتمام إلى مسرح للحياة مما ساعد في عودة أفضل الماركات العالمية إليه لتبيع منتجاتها لأهالي ورواد بنغازي.

واليوم يكتظ الشارع بالمحلات، وبحركة مرور تشي بحيوية لا تنقطع، في ظل وجود سوق تجاري كبير يضم محال تجارية كلها مليئة بأحدث الملابس وصيحات الموضة، كما يكون دوماً مناسباً للتسوق في أجواء عائلية وغير عائلية.

وتواصل بنغازي نفض غبار الحرب عن شوارعها وأحيائها، وكان آخرها افتتاح سوق الحوت الواقع على شاطىء البحر، بعد أن كانت منطقة مُدمّرة بسبب ما عانته من هول الحرب التي أجبرت سكانها على النزوح.

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