نقص الإمكانيات عقبة أمام الأمن في درنة

عقد بمقر الهلال الأحمر فرع درنة، اجتماع أمني موسع بحضور عميد البلدية ومديري الأجهزة الأمنية لوضع خطة أمنية متكاملة للمرحلة القادمة.

وقال عميد البلدية عبدالمنعم الغيثي إن الاجتماع يأتي للاطلاع عن كثب على حالة الأجهزة الأمنية، ونقل الصورة لرئيس أركان الجيش الوطني ولرئيس الوزراء، بهدف ضبط الأمن وإحباط محاولات زعزعة الأمن.

وأضاف الغيثي أن الأوضاع في درنة تتطلب من الجميع الوقوف معا ضد من يريد تعكير صفو المدينة التي ذاقت ويلات الحرب والإهانة من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة التي لا تريد النهوض بالدولة.

بدوره أشار مدير مديرية أمن درنة طارق عبدالجواد إلى وجود عدة مشاكل في عمل المديرية منها نقص القوة العمومية للمديرية من أفراد وضباط وضباط صف، ونقص المقرات والآليات والتسليح والذخائر وغياب الدعم اللوجيستي.

وقال سالم عباس سالم من الاستخبارات العسكرية درنة إن جهاز الاستخبارات كغيره من الأجهزة الأمنية يفتقر إلى مقر رسمي، حيث يتبع مقره الحالي لفرع الهلال الأحمر، مضيفا أن الجهاز يعاني نقصا في المركبات الآلية والقوة العمومية.

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