من تونس.. السراج: يجب البحث عن آلية للحوار تشمل كل الليبيين دون إقصاء

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته إلى تونس بعدد من سفراء الدول العربية والافريقية والغربية، وذلك لوضعهم في صورة التطورات الجارية في ليبيا.

والقى السراج، كلمة في الاجتماع قدم في بدايتها إيجازاً أوضح خلاله أن حكومة الوفاق طالبت مجلس الامن بإرسال لجنة تقصي حقائق للتحقق من الانتهاكات، قائلا “إن الحرب ستنتهي وسيعود الليبيون إلى طاولة الحوار”.

وطالب السراج، في الوقت ذاته بالإعداد لعملية سياسية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي افرزتها الفترة الماضية، والبحث عن آلية للحوار تشمل كل الليبيين دون اقصاء، وإيجاد ممثلين آخرين للتفاوض، قائلا “العملية السياسية تحتاج إلى أناس يحترمون كلمتهم، ويؤمنون بالديموقراطية والتبادل السلمي للسلطة”.

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