ناصر سعيد: الكفاح الوطني الحقيقي يبدأ من الواقع

وجه المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد، دعوة إلى أبناء ليبيا للمساهمة في استعادة الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال سعيد، في رسالة بعنوان “

دعوة جديه وصادقة “، “ظل شعبنا يعانى على مدى ثماني سنوات الإهانة، الاذلال، العبث، الفوضى، الفساد والجوع بسبب سطوة الميليشيات الاجرامية على رقاب الناس وتهديد أمنهم وتغول التنظيمات الارهابية وهيمنتها على مؤسسات الدولة ومقدراتها…. وعندما أستنهض أبناء شعبنا الهمم وأعادوا بناء مؤسستهم العسكرية والأمنية وأخدت القوات المسلحة على عاتقها زمام المبادرة لإنقاذ الوطن وإستعادته من الفوضويين والعبثيين الارهابيين والعملاء – وانهم منتصرون بعون الله – .. !!

فأننى اتأسف على بعض من نعتبرهم قيادات وكوادر ونخب ورفاق يطلقون التذمر والتشاؤم والمزايدة بحجج عاطفية وغير واقعية أمام حجم المعركة التاريخية ومنهم من رهن نفسه وقراره وإرادته للقوى الليبرالية وجماعة الاسلام السياسي وعصابة الميليشيات الجهوية والقبلية على حساب شعبه وغلب مصلحته على مصلحة الوطن …!!

فلا يستوى الاندماج مع فبراير ومؤسساتها واتخاذ موقف ضد قيادة الجيش ..!!

إن المواجهة الحقيقية والكفاح الوطني الحقيقي يبدأ من الواقع وليس من أحلام وأفكار طوبوبيه .. لذا علينا أن نناصر قواتنا المسلحة العربية الليبية التى تضم الألاف من الضباط والجنود الوطنيين، وان التحامنا معها لن يسمح لأدوات الهيمنة الغربية من السيطرة على الوضع السياسي ومن مسؤليتنا التاريخية تنظيم التيار والوطنى وتعبئة القوى السياسية والوطنية لحماية الانتصار على القوى المعادية للشعب الليبي والمساهمة فى استعادة الوطن وآمنه وإستقراره …!!

هذه دعوة وطنية وصادقة للفهم وإستعادة الوعى والتدبر و ساعة مراجعة فى هذا الشهر الكريم قد لا تعود او تتكرر ..!!تأييد القوات المسلحة ودعم جهودها موقف وطنى مشرف وهى معركة فاصلة بين الشعب الليبي واعدائه”، وذلك بحسب تعبيره.