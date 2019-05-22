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(بالفيديو) اشتباك القوات المسلحة مع ميلشيات الرئاسي في معارك تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

بثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مشاهد من اشتباكات وحدات القوات المسلحة مع الحشد المليشاوي أثناء معارك تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي والانتقال إلى نقاط أخرى لم تعلن عنها.

وفي بيان مقتضب قالت الشعبة ” من كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي.. رافعين لواء النصر.. حتى تحرير آخر ما تبقى من وطننا الحبيب”.

من كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي .. رافعين لواء النصر

مشاهد من إشتباكات وحدات القوات المسلحة مع الحشد المليشاوي أثناء معارك تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي والانتقال الي نقاط اخرىمن كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي .. رافعين لواء النصر .. حتى تحرير آخر ما تبقى من وطننا الحبيب .#شعبة_الإعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Wednesday, May 22, 2019

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • لن يدخل الاسير طرابلس ولن يجلس على عرش ليبيا ٠٠ من انهزم في تشاد لن ينتصر في ليبيا٠٠ ومن تاسر في انجامينا لن يحكم طرابلس٠٠٠ هذه سنة الله في الارض ولن تجد لسنة الله تبديلا

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