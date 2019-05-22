عقيلة: لا يمكن فرض الحلول على الليبيين

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج آخر مستجدات الموقف الدولي من ملف طرابلس ووضع البعثة الأممية فى ليبيا.

وأكد المستشار عقيلة خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته بالقبة، أن الحل في ليبيا هو بيد الليبيين ولا يمكن فرض حلول من الخارج، مشددا على ضرورة تقيد كافة أجهزة الدولة المعنية في التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عند التعامل مع الجهات الأجنبية سواء دول أو منظمات دولية.

وأوضح الطرفان أن الهدف من عملية طرابلس هو إعادة الدولة وإنهاء حالة فوضى السلاح والعودة إلى الإعلان الدستوري.

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