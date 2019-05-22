الصحة والتعليم والكهرباء.. محور لقاء معيتيق مع وزراء الوفاق

عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع عدد من الوزراء يمثلون الوزارات الخدمية وهي “الصحة، التعليم، المالية، الاقتصاد، الحكم المحلي، المواصلات“ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لبحث سير عمل الوزارات.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن وزير التعليم نائب رئيس لجنة الطوارئ، استعرض خلال الاجتماع نتائج الجهود المبذولة لتوفير الخدمات للنازحين من خلال المبالغ المخصصة للبلديات.

كما ناقش المجتمعون آليات تنفيذ الترتيبات المالية للسنة الحالية، وكيفية التغلب على أزمة الكهرباء في المنطقة الجنوبية الناتج عن إصابة أبراج نقل الطاقة، والتنسيق لتشغيل محطة أوباري لسد العجز في طرح الأحمال الذي تعاني منه المنطقة، وتأكيد وزير المواصلات على استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطارات الجنوب.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة الإجراءات التي تضمن البدء في استكمال العام الدراسي وماتم اتخاذه من إجراءات لحل مشكلة الطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات.

بدوره أكد وزير الاقتصاد، وجود مخزون استراتيجي للسلع الأساسية مع وجود ارتفاع طفيف في أسعار الخضروات.

واتفق المجتمعون على سلسلة من الخطوات لمواجهة الأزمة الحالية، والاستجابة السريعة لتذليل الصعوبات التي تواجه الوزارات الخدمية والتأكيد على التواصل المستمر لمواجهة الأزمة خدمة للمواطن.

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